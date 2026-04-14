Une rue Henri Kichka et un pavé de mémoire pour Jojna Lederhandler: Forest rend hommage à deux victimes de la Shoah

À Forest, ce 14 avril marque une journée commémorative en hommage aux victimes de la Shoah. Une rue et un nouveau pavé de la mémoire rendent aujourd’hui hommage à deux Forestois : l’un, juif et survivant des camps de la mort, l’autre, résistant et tué par les nazis.

Henri Kichka aurait eu 100 ans aujourd’hui. Depuis son décès il y a 6 ans, sa fille Irène continue de porter son histoire. Ce survivant de la Shoah a longtemps habité à Forest. Il était une figure majeure du travail de transmission en Belgique. Une rue Henri Kichka va donc bientôt voir le jour dans la commune.

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Une autre commémoration a eu lieu à Forest devant la maison du résistant Jojna Lederhandler, tué par les nazis. Un pavé de mémoire a été posé pour lui rendre hommage.

À travers ces initiatives, la commune de Forest veut faire vivre la mémoire dans l’espace public. Elle veut aussi rappeler les noms et parcours des victimes de la Shoah.

■ Reportage de Sarah Uenten