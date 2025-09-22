Molenbeek: une maison visée par des tirs pour la deuxième fois en quelques jours

Cette nuit à Molenbeek-Saint-Jean, une maison a essuyé des tirs rue Edmond de Grimberghe. Aucun blessé n’est à déplorer et le tireur en scooter est toujours en fuite.

Une maison a été prise pour cible par des tirs à Molenbeek-Saint-Jean cette nuit vers 00h45, selon la police interrogée par nos confrères de Bruzz. Les faits ont eu lieu dans la rue Edmond de Grimberghe. Cette même maison avait déjà été ciblée quelque jours plus tôt.

L’auteur, qui n’a pas été identifié, se serait enfui en scooter. Il est toujours recherché.

Trois impacts de balles sont visibles : un dans la fenêtre, et deux dans les cartons posés après les premiers coups de feu.

Plusieurs douilles ont été trouvées sur place, confirme la zone de police Bruxelles-Ouest à Bruzz. Personne n’a été blessé.

Le parquet, le laboratoire de la police judiciaire fédérale ainsi qu’un expert en balistique se sont rendu sur place. Une enquête est en cours pour tentative de meurtre.

Des faits similaires il y a quelques jours à peine

Le dimanche 14 septembre, cette maison avait été prise pour cible vers 18h30. Lors de la perquisition de la police, de la drogue a été retrouvée dans le bâtiment, ce qui a mené à l’arrestation de l’un des habitants.

Le tireur présumé a été identifié et a pu être interpellé. L’homme, qui est déjà connu de la police et de la justice, a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction pour tentative de meurtre.

La rédaction avec Belga – Photo : Caravaggio Media