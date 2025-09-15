Des coups de feu tirés dimanche soir à Molenbeek, aucun blessé

Des coups de feu ont été tirés dimanche soir à Molenbeek, a confirmé lundi matin la police de la zone Bruxelles-Ouest.

Selon les premiers éléments, plusieurs détonations ont retenti rue Edmond de Grimberghe, une perpendiculaire à la chaussée de Gand. Les services de police sont rapidement intervenus sur place, sans constater de blessé. “Nous pouvons confirmer que des coups de feu ont été tirés. Pour le reste de l’enquête, nous renvoyons vers le parquet de Bruxelles”, a indiqué un porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest lundi matin.

Le ministère public a été saisi du dossier. Il n’a pas communiqué d’informations supplémentaires à ce stade, notamment sur d’éventuels suspects ou sur les circonstances précises des tirs.

Belga – Image : Caravaggio Media