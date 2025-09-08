Passer la navigation
Molenbeek : un homme placé sous mandat d’arrêt après une attaque à la machette vendredi

L’homme qui a attaqué vendredi des ouvriers à Molenbeek-Saint-Jean a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. Il est poursuivi pour détention d’armes prohibées, port d’armes libres sans motif légitime, coups et blessures volontaires et menaces, a rapporté lundi le parquet de Bruxelles.

Vendredi, l’homme s’en est pris avec une machette à un groupe de travailleurs de l’entreprise Renotec, sous-traitant de Vivaqua, occupés à des travaux d’égouttage dans la rue de Menin. Selon les premiers éléments, il aurait été irrité par le bruit du chantier. Il a tenté de porter des coups de machette à deux ouvriers, qui n’ont pas été blessés.

► Lire aussi | Opération policière à Molenbeek: le suspect a été arrêté

Après une première altercation, l’assaillant a quitté les lieux, mais il est revenu peu après, cette fois en menaçant les ouvriers avec ce qui semblait être une arme de guerre. Aucun coup de feu n’a été tiré. Le bourgmestre faisant fonction de Molenbeek, Amet Gjanaj, a confirmé par la suite qu’il ne s’agissait pas d’une arme réelle, mais d’un jouet.

Le parquet confirme que le suspect a été interpellé et placé sous mandat d’arrêt“, a précisé la porte-parole Maryam Benayad. “Il est inculpé pour détention d’armes prohibées, port d’armes libres sans motif légitime, ainsi que pour coups et blessures volontaires et menaces. L’enquête suit son cours. Le parquet ne fera pas d’autre commentaire.

Belga

08 septembre 2025 - 17h05
Modifié le 08 septembre 2025 - 17h05
 

