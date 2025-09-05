Une opération policière en cours à Molenbeek: un individu recherché

Une intervention policière est en cours vendredi midi à Molenbeek-Saint-Jean et un périmètre de sécurité a été mis en place.

La zone de police Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean) a confirmé cette information diffusée par plusieurs médias. On ne connaît pas encore les raisons de l’opération.

Selon Het Laatste Nieuws et La Dernière Heure, une violente altercation impliquant des armes aurait éclaté vendredi matin rue de Menin. La zone a été bouclée et depuis le début de ces opérations, le périmètre de sécurité à été plusieurs fois élargi.

D’après le bourgmestre F.F. Amet Gjanaj (PS) : “Il y a eu un signalement concernant une personne se promenant avec une machette. L’individu aurait mis un coup de machette sur le casque d’un ouvrier. Celui-ci n’est pas blessé. Un périmetre de sécurité a été instauré et la police est actuellement à la recherche du suspect“.

BX1 et Belga – Photo : Bx1