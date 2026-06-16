Molenbeek : le MR dit refuser que les travailleurs “paient le prix d’une mauvaise gestion”

Face aux annonces de suppression de postes (40) et à la réduction de certaines primes, le MR a jugé mardi que les travailleurs communaux et du CPAS ne doivent pas être les victimes des difficultés budgétaires de la commune. Le groupe libéral molenbeekois déposera une motion en ce sens lors du Conseil communal de mercredi.

Pour David Weytsman, Président du MR Bruxelles & Périphérie, la situation que connaît aujourd’hui Molenbeek est révélatrice des limites du discours porté par la majorité socialo-communiste lorsqu’elle est confrontée à l’exercice du pouvoir.

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« Le PTB a une réponse à tout, sauf quand il gouverne. Pendant des années, il a expliqué que chaque problème pouvait être résolu par davantage de dépenses publiques et davantage de promesses. Aujourd’hui, confronté à la réalité budgétaire, il annonce des mesures qui touchent directement les travailleurs et les services publics », a-t-il commenté mardi, via l’agence Belga.

Pour le président du MR Bruxelles & Périphérie, les agents communaux et les travailleurs du CPAS “ne peuvent pas devenir la variable d’ajustement d’une gestion financière défaillante“. Le MR de Molenbeek déposera une motion lors du Conseil communal afin d’affirmer sa volonté de protéger l’emploi communal et de préserver la qualité des services rendus aux habitants.

Il y a une dizaine de jours, le MR et le PTB s’étaient mutuellement reproché d’être responsables de la situation financière détériorée de la commune. Selon le PTB, le précédent échevin MR des Finances à Molenbeek a laissé “déraper” les finances de la commune: en 2023 un déficit de 9 millions; en 2024; de 10,8 millions, “et cela malgré le fait qu’il a vidé les réserves financières de la commune de 12 millions d’euros en 2019 à seulement 2,8 millions en 2024“.

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D’après le président de la Régionale bruxelloise du PTB, Giovanni Bordonaro, la précédente présidente MR du CPAS de Molenbeek, a présenté des comptes en 2024 de 3,6 millions en déficit. La précédente échevine MR de la Cohésion sociale a également laissé l’asbl MOVE avec un déficit structurel, selon lui. “C’est encore le MR, en majorité au niveau fédéral, qui sous-finance les zones de police et qui oblige Molenbeek à investir 31 millions chaque année pour compenser cela, sans parler de l’impact de l’exclusion des chômeurs“, a-t-il encore dit.

Belga