Louvain choisie, Molenbeek ne sera pas la Capitale européenne de la culture en 2030 : “Ce moment ne marque pas une fin”

La Capitale européenne de la culture en 2030 ne sera pas Molenbeek : Louvain a été préférée par le jury international.

Après Anvers (1993), Bruxelles (2000), Bruges (2002) et Mons (2015), anciennes capitales belges européennes de la culture, c’est Louvain qui a été choisie pour remplir ce rôle en 2030.

Six villes belges avaient fait acte de candidature pour devenir Capitale européenne de la culture en 2030. Molenbeek-Saint-Jean, Namur et Louvain avaient été promues finalistes en octobre 2024, tandis que Courtrai, Bruges et Gand avaient été écartées. Les trois villes finalistes ont reçu tour à tour, la semaine dernière, la visite du jury international chargé d’élire la ville lauréate. Le jury s’est rendu à Louvain mercredi, à Molenbeek jeudi et à Namur vendredi.

Réaction de la commune de Molenbeek : “Ce moment ne marque pas une fin”

L’administration communale a tenu à réagir à cette non-nomination. Elle affirme dans un communiqué que “ce moment ne marque pas une fin. Ce que nous avons construit collectivement au cours de ces années reste trop précieux, trop vivant et trop nécessaire pour s’interrompre.”

La commune insiste sur le projet de société porté par “Molenbeek 2030” et poursuit : “Ensemble, nous avons accompli quelque chose d’extraordinaire : des milliers d’habitantes et habitants, des artistes, des familles, des enseignant·e·s et des étudiant·e·s, des commerçant·e·s, des associations, des travailleuses et travailleurs sociaux et culturels, et de nombreux partenaires artistiques, ont façonné une vision généreuse, ouverte et profondément européenne pour Molenbeek et Bruxelles.”

La commune ajoute que les projets amorcés, comme ramener la nature en ville, ouvrir des espaces au public, encourager la créativité et les jeunes, et intégrer l’art au quotidien, poursuivront leur développement.

Molenbeek 2030 : une candidature lancée en 2023

C’est en avril 2023 que la commune de Molenbeek-Saint-Jean a annoncé officiellement sa candidature pour devenir la Capitale européenne de la culture en 2030. Fatima Zibouh et Jan Goossens sont les deux visages de cette candidature, co‑chargés de sa défense. Le titre de Capitale européenne de la culture était également vu comme un levier important pour la transformation de l’image de la commune, entachée par les attentats de 2016.

La candidature se veut rassembleuse : toutes les communes bruxelloises soutiennent Molenbeek dans son initiative et sont en partenariat avec “Molenbeek 2030”. Le projet dépassait donc les simples frontières communales.

La cohésion sociale au centre de la candidature

L’idée de la candidature est un projet de cohésion sociale par la culture. “L’idée est d’inspirer aussi les autres grandes villes européennes”, dit Fatima Zibouh. Pour elle, la force de la candidature molenbeekoise réside dans sa jeunesse, sa créativité et son multilinguisme.

Molenbeek est également soutenue par l’entièreté de la classe politique bruxelloise : la résolution de soutien à la candidature Molenbeek 2030 a été votée à l’unanimité au Parlement bruxellois. L’idée est aussi de créer un pôle d’excellence artistique et culturel. Jan Goossens s’est félicité du succès de MolenFest et du banquet de solidarité Sadaka.

Rémy Rucquoi