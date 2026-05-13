Mohamed Ouachen quitte le CA de Bozar suite à la venue d’un chef d’orchestre israélien

Mohamed Ouachen a démissionné du conseil d’administration du centre culturel bruxellois Bozar en raison de la programmation d’un concert avec le chef d’orchestre israélien Lahav Shani, a annoncé le comédien et cinéaste sur ses réseaux sociaux mercredi.

Début mai, Bozar a annoncé la programmation d’un concert de l’Orchestre philharmonique de Munich, dirigé par le chef d’orchestre israélien Lahav Shani. Mohamed Ouachen dénonce la venue de ce dernier à Bruxelles.

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“Lahav Shani n’est pas juste un chef comme un autre. Il est directeur musical de l’Orchestre philharmonique d’Israël, une institution qui se présente elle‑même comme l’ambassadeur culturel officiel d’Israël, un État dont les actions sont qualifiées de génocide par Amnesty International et d’apartheid par la Cour internationale de Justice. Et aujourd’hui, dans le contexte que l’on connaît, ce choix a un sens politique“, a écrit le désormais ex-administrateur de Bozar sur sa page Facebook.

“Je respecte la gouvernance et les personnes. Mais à un moment donné, rester, c’était pour moi cautionner ce que je refuse“, a-t-il ajouté.

En septembre dernier, Lahav Shani aurait déjà dû se produire au Gent Festival van Vlaanderen, mais sa présence avait été annulée au dernier moment par l’organisation.

Après l’annonce de la programmation de ce nouveau concert à Bozar, le directeur de l’institution Christophe Slagmuylder avait expliqué au Standaard que les discussions avec l’Orchestre philharmonique de Munich et Lahav Shani étaient en cours depuis début 2025, soit “plusieurs mois avant la situation à Gand“.

“Nous avions alors suspendu nos négociations, mais nous sommes désormais parvenus, après de nombreuses discussions à ce sujet, à la conclusion qu’il n’y avait aucune raison de ne pas les inviter“, avait ajouté le directeur de Bozar.

Belga