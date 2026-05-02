Un chef d’orchestre israélien programmé au Bozar: Groen appelle à un “boycott culturel”

Le président de Groen, Aimen Horch, a appelé à un boycott culturel d’Israël après l’annonce récente de la venue du chef d’orchestre israélien Lahav Shani à Bozar. “C’est tout à fait inapproprié”, a déclaré Groen samedi dans un communiqué de presse.

“Il est temps d’instaurer un boycott culturel sans équivoque, comme nous le souhaitons également pour l’Eurovision. Il n’y a pas de place pour les ambassadeurs culturels d’un régime qui commet un génocide et mène des guerres illégales sans aucune responsabilité“, déclare Aimen Horch.

Selon l’écologiste, il est faux de dire que Lahav Shani ne se produirait pas en tant que représentant d’Israël. En tant que chef d’orchestre principal de l’Orchestre philharmonique d’Israël, il est étroitement lié au gouvernement israélien et à l’armée, affirme Groen. “Des soldats ont joué dans l’orchestre, d’autres ont reçu des billets gratuits. Shani lui-même a décrit l’orchestre comme des ‘ambassadeurs d’Israël’“.

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Shani avait déjà été écarté l’année dernière du Festival de Gand en Flandre. Cela avait provoqué une vague de critiques tant en Belgique qu’à l’étranger.

Belga