Bozar : l’Orchestre national ouvre 2026 en musique

À quelques heures du lever de rideau, l’accordéoniste répète une dernière fois. Pour la première fois de sa carrière, le musicien collabore avec l’Orchestre national, invité en tant que soliste au traditionnel concert du Nouvel An. Une rencontre inédite qui marque un moment fort de cette édition festive.

Reportage de Charlotte Verbruggen

Si l’accordéon apporte une touche d’originalité, ce sont avant tout les grands compositeurs qui sont mis à l’honneur. Le programme fait la part belle à Tchaïkovski, Florence Price et Astor Piazzolla, offrant au public un voyage musical à travers les époques et les styles.

Pendant que les spectateurs prennent place, les musiciens peaufinent les derniers réglages de leurs instruments dans une atmosphère sereine, sans stress apparent. Après avoir enchanté le public dans quatre autres villes, l’Orchestre national fait étape à Bruxelles, dans le cadre prestigieux de la salle Henry Le Bœuf.

Pour son passage dans la capitale, l’Orchestre national a choisi d’innover, tant par le choix du soliste que par une direction artistique audacieuse. Le concert, d’une durée de deux heures, est placé sous la baguette de la cheffe invitée Tianyi Lu.

Au total, près de 3 500 spectateurs ont assisté aux deux représentations bruxelloises, confirmant une fois de plus l’engouement du public pour ce rendez-vous incontournable du Nouvel An.