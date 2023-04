“Modèle méditerranéen” : les propos de Bernard Clerfayt sur l’emploi des femmes suscitent de vives réactions

Le PS et Ecolo ont dénoncé vendredi des propos du ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt, au sujet de l’emploi des femmes. Il a attribué les mauvais chiffres dans la capitale à un “modèle méditerranéen” qui serait prégnant dans des communautés d’origine étrangère.

“Beaucoup de femmes sont encore dans un modèle méditerranéen, que ce soit des Italiens, Marocains ou Turcs d’origine. C’est un modèle familial où monsieur travaille et madame reste à la maison pour s’occuper des enfants“, a déclaré le ministre DéFI sur le plateau de LN24.

“C’est inacceptable et infâmant. Je suis consternée et révoltée. Je pense à toutes ces femmes qui cherchent du travail et qui sont discriminées, ces mamans solo qui se battent au quotidien et qui sont renvoyées par le ministre à leurs origines. M. Clerfayt est en charge de l’emploi et c’est à lui d’actionner toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu’il n’y ait plus de freins à l’emploi pour ces femmes plutôt que de leur opposer un déterminisme culturel”, a déclaré la députée Fadila Laanan (PS).

Je suis consternée et révoltée. Je pense à toutes ces femmes que je connais, qui cherchent de l’emploi mais qui sont discriminées en raison de leurs origines, à toutes ces femmes qui sont mamans solos qui éprouvent des difficultés à concilier travail et vie familiale…1/2 https://t.co/mzAsbTI9aU — Fadila LAANAN (@fadilalaanan) April 14, 2023

Dans un communiqué, la fédération bruxelloise du PS rappelle que, dans la capitale, plus d’une famille sur trois est monoparentale, et que ce sont des femmes à 86%, que le salaire des métiers infraqualifiés est “indécent” et ne permet pas de couvrir tous les frais liés à la garde des enfants, ou que le taux de couverture des crèches en Région bruxelloise n’est que de 30%.

Au sein du gouvernement bruxellois, la secrétaire d’État Barbara Trachte (Ecolo), a dénoncé les propos de son collègue. “Cher Bernard Clerfayt, il y a ici encore objectivement et structurellement davantage d’obstacles à l’emploi des femmes, singulièrement d’origine étrangère. C’est ce à quoi il faut s’atteler, plutôt que relayer des stéréotypes“, a-t-elle dit sur Twitter.

Cher @BernardClerfayt, il y a ici encore objectivement et structurellement davantage d’obstacles à l’emploi des femmes, singulièrement d’origine étrangère. C’est ce à quoi il faut s’atteler, plutôt que relayer des stéréotypes. https://t.co/inP8wgws9R — Barbara Trachte 🌍🌻 (@barbaratrachte) April 14, 2023

La ministre fédérale Zakia Khattabi a également exprimé son indignation. “Sérieusement, par quel cliché commencer ? C’est quoi le modèle méditerranéen ? Et surtout fermer les yeux sur des raisons objectives structurelles est hallucinant #shame”, a-t-elle lancé sur Twitter.

Sérieusement, par quel cliché commencer ? C’est quoi le modèle méditerranéen ? Et surtout fermer les yeux sur des raisons objectives structurelles est hallucinant #shame https://t.co/13bgC9MaX2 — Zakia Khattabi (@KhattabiZakia) April 14, 2023

Le ministre dit “assumer ses propos”

Contacté par nos confrères de la Dernière Heure, Bernard Clerfayt estime “que les chiffres confirment ce que j’ai dit. Dénoncer un fait n’est pas stigmatiser. Et je n’ai pas à m’excuser de la déformation de mes propos par certains partis politiques“.

“C’est un fait, le taux d’emploi des femmes est plus faible que celui des hommes malgré un niveau d’éducation plus élevé. C’est le cas partout en Belgique mais l’écart est plus important en Région bruxelloise“, poursuit-il.

Concernant l’utilisation du mot “méditerranéen”, Bernard Clarfayt s’exprime : “Remplaçons-le par ‘traditionnel’ alors. Bien sûr, il existe des différences structurelles dans la manière dont les femmes sont accueillies dans la société, sur le marché du travail. Mais cet accès à l’emploi dépend aussi du modèle société traditionnel qui insinue que le manque de places en crèche ne pénalise que les femmes, que les familles monoparentales sont constituées à 86 % de femmes seules“. Cependant, le ministre continue : “Il faut oser dire les choses. Statistiquement, le taux de participation des femmes au marché du travail dans les populations maghrébines et turques, mais aussi dans les populations grecques ou albanaises – donc méditerranéennes – est plus faible“.

