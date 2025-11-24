Mobilité à Anderlecht : une première réunion de la task-force, des caméras seront installées contre le vandalisme

Il y a une dizaine de jours, le lancement de travaux dans le quartier a suscité de vives tensions parmi les habitants.

Une première réunion de la task-force autour du projet de réaménagement sur les abords de la chaussée de Mons a eu lieu ce lundi. Elle a réuni la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt et des membres du collège anderlechtois, le bourgmestre Fabrice Cumps, et les échevins Lotfi Mostefa, Julien Milquet et Halina Benmrah.

“Sur base d’un monitoring des derniers et des prochains jours et d’analyse de pistes évoquées, un groupe chantier se réunira une deuxième fois ce vendredi afin de prendre les éventuelles premières mesures pour fluidifier la circulation autour du chantier au niveau de la digue du canal“, expliquent les participants anderlechtois à la réunion dans un communiqué.

“Un second groupe se réunira ce même vendredi dans la foulée pour rediscuter et proposer des modifications concernant les autres tronçons du chantier, en particulier au niveau du square Albert Ier. À cette occasion, l’important volet concertation et communication vers les riverains et les commerçants sera discuté (…) s. Les représentants du Collège ont également déploré les actes de vandalisme qui se répètent. Le placement de caméras permettra d’identifier les auteurs.”