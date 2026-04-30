Michaël Vossaert rejoint le Mouvement Réformateur à Bruxelles

Le Mouvement Réformateur (MR) annonce l’arrivée de Michaël Vossaert au sein de ses rangs bruxellois.

Ancien député du DéFI et chef de groupe au Parlement bruxellois ainsi qu’à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est également conseiller communal à Molenbeek-Saint-Jean. Dans un communiqué, Michaël Vossaert indique que ce choix s’inscrit dans une volonté de cohérence et de convergence politique. “Aujourd’hui et pour l’avenir, le MR est à mes yeux le projet le plus crédible pour que Bruxelles ne perde pas le Nord”, explique-t-il. “Ce projet converge pleinement avec celui que le MR souhaite développer à Bruxelles, en particulier dans le Nord-Ouest, sur des enjeux comme la jeunesse, la formation et l’emplo.”

Actif depuis plusieurs années en politique locale, il est également impliqué dans le tissu associatif et sportif. Il préside notamment le club de football FC Ganshoren et participe à des activités liées à la formation de jeunes joueurs au RWDM. “Le canal ne doit pas être une frontière, mais un lien. Le Nord-Ouest bruxellois regorge de talents, d’énergie et de potentiel. Je veux contribuer, au MR, à transformer ce potentiel en opportunités concrètes pour les habitant.”

Réaction du président du MR

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, estime que cette arrivée s’inscrit dans la volonté du parti de renforcer sa présence à Bruxelles, en particulier sur les enjeux liés à l’emploi et à l’insertion des jeunes. “En rejoignant le MR, il renforce notre volonté de construire, quartier par quartier, une Région qui donne à chaque jeune des perspectives réelles de réussite, qui accompagne les parcours de formation et qui crée les conditions pour que les Bruxellois puissent trouver un emploi, entreprendre et s’élever socialement là où ils vivent.”

Ce ralliement intervient dans un contexte politique bruxellois marqué par des recompositions au sein de plusieurs formations.

Rédaction