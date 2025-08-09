Meyboom : une 717ème édition avec quelques couacs, mais sous le soleil

On dit que c’est une bonne nouvelle pour Bruxelles et l’année qui vient. Le Meyboom a été planté avant 17h. L’arbre de joie est planté chaque année à l’angle de la rue des sables et du marais dans le centre.

C’est l’événement folklorique chaque 9 août. La plantation du Meyboom est une tradition qui remonte à l’année 1213. À la suite d’une rixe entre Bruxelles et Louvain remportée par les Bruxellois.

Pour les porteurs d’arbre, la journée a commencé tôt ce matin. Non sans difficulté : l’arbre choisi initialement était cassé, il a fallu en trouver un autre. Ensuite, sur la route, le camion est resté bloqué dans un tunnel. Quelques péripéties donc, mais la mission a finalement été bien remplie.

■ Reportage d’Alice Dulczewski, Olivia Bronsart et Djop Medou Mvondo