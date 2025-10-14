Métro 3: la Cour des comptes sera auditionnée après son rapport accablant

La commission de la Mobilité veut entendre la Cour des comptes après son rapport accablant sur le Métro 3.

Il y a un consensus large au sein de la commission de la Mobilité du Parlement bruxellois pour entendre très prochainement les représentants de la Cour des Comptes à la suite de la publication par cette instance d’un rapport accablant sur la gestion du dossier du projet de métro Nord-Sud à Bruxelles, est-il ressorti d’un débat mardi matin.

Cette audition par une commission mixte Mobilité-Finances ne devrait constituer que la première d’autres de plusieurs acteurs publics tels que la STIB, Bruxelles Mobilité, voire Beliris. Certains voudraient aller encore plus loin. Zakia Khattabi (Ecolo) et Benjamjn Dalle (CD&V) ont demandé la mise en place sans attendre, d’une commission spéciale que Joëlle Maison (DéFI) n’a pas exclu de demander, mais dans un deuxième temps. Le PTB voudrait la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire, mais il est apparu isolé dans cette demande.

► Voir notre reportage | La viabilité financière du Métro 3 n’est pas assurée, selon la Cour des comptes

Répondant aux intervenants de quasi tous les bancs de la commission, la ministre bruxelloise sortante de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a ouvertement plaidé pour une nouvelle analyse coûts-bénéfices du projet de métro 3 sous tous ses aspects. Il reviendra à un gouvernement de plein exercice d’en décider, a-t-elle souligné, précisant que le gouvernement en affaires courantes avait demandé à, la STIB de ne poser aucun acte concret qui hypothèque le processus décisionnel en excluant des options de facto, en particulier une réoccupation temporaire ou durable du Palais du Midi.

La ministre a évoqué les différents scénarios que la STIB avait élaborés à sa demande pour l’avenir du projet de métro, de la plus coûteuse (poursuite du projet dans son intégralité Nord-Sud via un partenariat public privé -8 milliards), à celle qui l’est le moins, à savoir l’arrêt pur et simple du projet mais qui nécessitera tout de même au bas mot une dépense de 200 millions d’euros car il est impossible de provoquer un arrêt brutal sans frais.

Belga – Photo : Belga Image