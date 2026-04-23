Météo : une nouvelle journée ensoleillée avec jusqu’à 20 degrés

Les cieux seront à nouveau très ensoleillés avec des maxima 14 ou 15 degrés à la côte à 19 ou 20 degrés en plaine et en Lorraine belge, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) jeudi matin.

Les Belges profiteront à nouveau d’une belle journée ensoleillée avec, dans l’intérieur des terres, des maxima de 14 ou 15 degrés en Hautes-Fagnes à 19 ou 20 degrés en plaine ainsi qu’en Lorraine belge, sous un vent faible à modéré d’abord de secteur est à nord-est, revenant plus tard au secteur nord à nord-est.

Au littoral, le vent reviendra un peu plus rapidement au secteur nord à nord-est et deviendra modéré; il maintiendra les maxima sous la barre des 14 ou 15 degrés.

Belga