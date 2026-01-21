Météo : une journée sous un ciel bas, avec un peu de lumière à l’est
Le ciel sera chargé ce mercredi dans la plupart des régions, avec un risque de faibles pluies de l’ouest vers le centre du pays en matinée, selon l’Institut royal météorologique (IRM). Dans l’est, quelques éclaircies pourraient se développer l’après-midi. Ailleurs, la grisaille dominera, surtout à l’ouest, où une ondée isolée n’est pas exclue.
Les maxima varieront entre 4°C sur l’extrême est et 10°C en plaine, sous un vent modéré de sud-est.
En soirée, la couverture nuageuse restera plus présente à l’ouest, tandis que le ciel sera plus dégagé ailleurs, avec quelques voiles en altitude. Cette nuit, les minima seront compris entre -1°C au sud-est et 6°C à l’ouest.
Belga