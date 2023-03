Météo : une fin de semaine entre averses et éclaircies

La tendance aux averses s’accentuera en cours de journée.

Vendredi matin, les dernières pluies quitteront le sud­-est du pays, indique l’Institut royal météorologiue (IRM) dans son bulletin matinal. Le temps deviendra alors variable sur l’ensemble du territoire. La tendance aux averses s’accentuera en cours de journée. Les averses s’intensifieront et pourront d’ailleurs devenir orageuses. Du grésil ne sera pas exclu. Les maxima seront compris entre 11° en Hautes­ Fagnes et 14° en plaine. Le vent restera généralement assez fort, de secteur sud­-ouest. Des rafales de 65 km/h, ou même plus, seront possibles sous les fortes averses.

En soirée et durant la nuit de vendredi à samedi, les averses persisteront et vendredi soir les averses pourront encore être accompagnées d’orage. Les températures redescendront vers des valeurs de 4° à 8°, sous un vent de sud­-ouest toujours assez fort avec des rafales jusqu’à 65 km/h.

Samedi, la journée débutera avec des pluies continues sur le sud­ est du pays alors qu’il fera encore sec avec des éclaircies sur les autres régions. Au fil des heures, le temps deviendra plus variable et venteux avec des averses qui pourront s’accompagner d’un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 8° en Hautes­ Fagnes et 12° ou 13° sur le centre. Le vent de sud­ouest sera assez fort et fort à la mer, avant de s’orienter à l’ouest­ sud­-ouest. Les rafales pourront atteindre 60 à 80 km/ h.

Belga, image Belga