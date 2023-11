Météo : un temps variable avec des averses

Le temps sera variable ce dimanche, avec des averses et assez bien de vent. Les maxima varieront entre 9 et 11 degrés en Ardenne et entre 12 et 14 degrés dans les autres régions, prévoit l’Institut royal météorologique. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest à ouest-sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h, et de 70 km/h au littoral.

Ce soir et cette nuit, de nouvelles averses traverseront le pays. A l’arrière, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies sur l’ouest et le centre du pays. Les minima varieront entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 degrés à la mer. Le vent de sud-ouest sera d’abord assez fort avant de devenir modéré. Les rafales atteindront 60 km/h. Lundi, le ciel deviendra très nuageux et des pluies ou averses traverseront le territoire, du littoral vers l’Ardenne. Les maxima varieront entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré à assez fort, avec des rafales de 50 à 60 km/h. En fin de journée, il diminuera graduellement. Mardi, des courants maritimes instables d’origine polaire détermineront le temps. La nébulosité sera variable et quelques averses traverseront encore notre pays. Les maxima varieront entre 6 et 10 degrés avec un vent modéré. Mercredi, le temps sera plus sec, mais aussi plus frais.

Belga