Météo : un temps couvert et parfois pluvieux ce samedi

Selon l’Institut Royal Météorologique, le front faiblement actif qui ondule sur le sud de notre pays remontera aujourd’hui sur nos régions sous forme de front chaud.

La brume et le brouillard matinal se sont dissipés pour laisser place à une nébulosité abondante dans toutes les régions. Au cours de la journée, de faibles pluies ou bruines remonteront du sud. À Bruxelles, les températures ne devraient pas dépasser les 9 degrés.

Le ciel restera partiellement à parfois très nuageux ce soir et cette nuit. L’IRM n’exclut pas encore de la pluie ou de la bruine. Par endroits, notamment dans le centre du pays, un peu de brume ou de brouillard pourrait se former. La température tombera à 7 degrés cette nuit.

Ce dimanche, le temps sera nuageux et quelques pluies ne seront pas à exclure. Le thermomètre remontera à 11 degrés.

La rédaction avec IRM – Photo : Belga Image

