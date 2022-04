Météo : un temps assez ensoleillé, pour débuter le week-end

Que nous réserve la météo des prochaines heures ?

Ce samedi, c’est sous un temps assez ensoleillé que Bruxelles s’est réveillé. En cours de journée, les nuages cumuliformes seront plus nombreux, et s’alterneront avec des éclaircies, et éventuellement quelques averses, indique l’Institut Royal Météorologique. Les maxima, à Bruxelles, seront de 11 degrés, avec un vent modéré d’ouest à nord-ouest.

En soirée et cette nuit, le temps sera sec, avec de larges éclaircies et des bancs de nuages élevés. Les minima seront de 0 degré à Bruxelles, avec un gel au sol répandu et un vent généralement faible de sud-ouest.

La qualité de l’air est ‘bonne’, ce samedi, indique également Bruxelles Environnement.

Ce dimanche

Dimanche, le temps devrait être ensoleillé en matinée, avec quelques champs de nuages élevés. Les nuages se feront plus nombreux en cours de journée, avant de nouvelles éclaircies en fin d’après-midi. Les maxima seront compris entre 0 et 10 degrés à Bruxelles, avec un vent généralement faible d’ouest à sud-ouest.

Tout comme aujourd’hui, la qualité de l’air dimanche sera ‘bonne’, d’après les indications de Bruxelles Environnement.

ArBr – Photo : Belga (illustration)