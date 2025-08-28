Météo : un peu de soleil puis le retour de la pluie

Une zone de faibles précipitations intermittentes traversera jeudi lentement le pays d’ouest en est, selon les dernières prévisions de l’IRM.

La zone n’atteindra l’est qu’en fin de journée (où elle s’activera); le temps y sera donc d’abord encore assez ensoleillé mais quelques averses orageuses pourront éclater avant l’arrivée de la perturbation. A l’arrière de celle-ci, des éclaircies se développeront l’après-midi sur l’ouest, puis aussi le centre. Les maxima oscilleront entre 20 degrés sur les hauteurs ardennaises et 25 degrés en Campine.

En soirée, les dernières averses quitteront l’extrême est du pays. Ensuite, des éclaircies, parfois larges, feront leur apparition durant la nuit et le temps restera généralement sec. Les températures minimales se situeront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés dans le centre. Vendredi, la journée débutera avec de belles périodes ensoleillées, mais le ciel se couvrira rapidement par l’ouest en cours de matinée. Une zone de pluie et d’averses traversera alors la Belgique depuis la France à la mi-journée. Quelques coups de tonnerre ne seront d’ailleurs pas exclus. Les maxima seront proches de 18 degrés en haute Ardenne, de 20 à 21 degrés sur le centre et de 23 degrés en Campine.

Belga