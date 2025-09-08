Météo : un lundi plus nuageux

Le ciel sera partiellement nuageux lundi matin, avec, dans l’est, encore le risque d’une averse. Par la suite, le temps deviendra généralement sec partout avec de larges éclaircies. On attend encore 24°C à Bruxelles selon l’IRM. Le vent sera faible à modéré d’ouest.

Ce soir, la nébulosité augmentera sur le centre et l’est, suivie de pluies durant la nuit sur la moitié est du pays. À l’ouest, le temps restera sec. Les minima seront compris entre 10 et 14 degrés. Le vent sera généralement faible.

Belga