Météo : un dimanche sous le soleil

soleil nuages source : pexels

La journée débutera sous le soleil dans la plupart des régions dimanche, avec l’arrivée progressive de nuages bas depuis la France, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Sur l’est, ce seront des bancs nuageux de moyenne et haute altitude qui feront leur apparition.

Les maxima varieront entre 0°C dans les Hautes Fagnes et 6 ou 7°C en Flandre. Le vent sera généralement modéré d’est à sud-est, faiblissant en fin d’après-midi. Sur le nord-est du pays, le vent restera faible durant la plus grande partie de la journée.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’importante couverture de nuages bas sera parfois accompagnée de brouillard éventuellement givrant. Les minima varieront entre -2 et +2°C dans l’intérieur du pays et entre +2 et +4°C à la Côte. Le vent sera faible d’est à sud-est, voire par moments de direction variable.

