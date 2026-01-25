Météo : un dimanche sous le soleil

Les maxima varieront entre 0°C dans les Hautes Fagnes et 6 ou 7°C en Flandre. Le vent sera généralement modéré d’est à sud-est, faiblissant en fin d’après-midi. Sur le nord-est du pays, le vent restera faible durant la plus grande partie de la journée.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’importante couverture de nuages bas sera parfois accompagnée de brouillard éventuellement givrant. Les minima varieront entre -2 et +2°C dans l’intérieur du pays et entre +2 et +4°C à la Côte. Le vent sera faible d’est à sud-est, voire par moments de direction variable.

Belga