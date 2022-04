Météo : un dimanche ensoleillé avant un lundi pluvieux

Alors que des averses sont attendues par endroits dimanche, le temps sera frais et instable lundi, annonce l’Institut royal météorologique.

Dimanche, le soleil sera assez généreux sur une grande partie nord-ouest du pays. En Ardenne, le ciel sera par contre plus nuageux avec parfois un peu de pluie sur le sud-est. En soirée, la nébulosité et le risque d’averses augmenteront progressivement sur l’est du pays. Les maxima varieront entre 14 degrés en Haute Ardenne et en bord de mer, et 18 ou 19 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré de nord-est, le long du littoral parfois assez fort de nord à nord-est avec des pointes de 50 km/h. Durant la nuit prochaine, le risque d’averses s’étendra sur l’est et le centre du pays. L’ouest devrait encore conserver un temps sec mais les températures redescendront entre 2 degrés sur les hauts plateaux de l’est et 8 degrés en bord de mer. Lundi, le temps sera frais et instable. La nébulosité sera variable à abondante avec un risque d’averses qui gagnera toutes les régions. L’après-midi, les averses seront un peu plus marquées avec un risque d’orage. Les températures ne dépasseront plus 10 à 15 degrés. Mardi, les dernières averses s’éloigneront vers le sud-est, avant de retrouver un temps plus sec mercredi.

L’atmosphère restera par contre bien fraîche. Quant aux éclaircies, elles pourraient se montrer plus généreuses en fin de semaine.

Belga