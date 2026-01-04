Météo : tapis blanc aux pieds et lunettes de soleil sur le nez

Si les averses hivernales n’ont pas dit leur dernier mot dans le nord-est du pays, prévient l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal, le temps sera déjà sec et le ciel dégagé de l’ouest au centre, offrant de larges éclaircies aux mines froissées par la grisaille de ces derniers jours. Des nuages bas feront de la résistance sur le sud-est mais, là aussi, la capuche restera au vestiaire.

Durant l’après-midi, les éclaircies embrasseront l’est du territoire, bien que des nuages bas pourront localement rester tenaces en Ardenne.

Le mercure frissonnera à -3 ou -4°C de maxima sur les sommets de l’Ardenne, tandis qu’il hésitera entre -1°C ou 0 °C dans le centre et s’épanchera jusqu’à +3°C à la Côte. Éole soufflera modérément dans l’intérieur des terres, un peu plus fort au littoral.

En soirée et en début de nuit, les curieux bravant le froid pourront tenter d’apercevoir l’étoile polaire. Le ciel se couvrira depuis l’ouest en seconde partie de nuit et le littoral pourrait même essuyer une averse hivernale.

Neige au sol et larges éclaircies nocturnes: deux ingrédients qui composeront une nuit très froide, avec des minima pouvant atteindre localement -12°C en Haute Ardenne, -6°C dans le centre, mais tout de même 0°C à la mer.

Au réveil, prudence et bonnes chaussures seront les meilleurs alliés des écoliers pour la rentrée, alors que le brouillard aura recouvert de givre le sud du pays, principalement. Les adultes prendront également garde, car des plaques de glace se seront peut-être formées.

L’IRM a en effet émis une alerte jaune aux conditions glissantes, valable pour toutes les provinces – à l’exception de la Côte – de dimanche 05h00 à la fin de matinée.

Belga