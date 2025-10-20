Météo: quelques éclaircies avant l’arrivée des averses

De l’air perturbé et instable traversera notre pays ce lundi, d’après l’IRM.

Les éclaircies et passages nuageux ne seront que temporaires ce lundi: en journée, des averses transiteront sur le pays et vont s’intensifier en cours d’après-midi, annonce l’Institut Royal Météorologique. Il n’exclut pas un coup de tonnerre, mais pas en région bruxelloise. Les maxima devraient atteindre les 17 degrés.

Les averses resteront d’actualité ce soir, sous une nébulosité variable à abondante. Des minima de 12 degrés sont attendus.

Le temps sera un brin meilleur ce mardi, avec des éclaircies et des passages nuageux parfois porteurs d’averses. Il fera 15 degrés.

La rédaction avec IRM – Photo : Belga Image