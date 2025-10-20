Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Météo: quelques éclaircies avant l’arrivée des averses

De l’air perturbé et instable traversera notre pays ce lundi, d’après l’IRM.

Les éclaircies et passages nuageux ne seront que temporaires ce lundi: en journée, des averses transiteront sur le pays et vont s’intensifier en cours d’après-midi, annonce l’Institut Royal Météorologique. Il n’exclut pas un coup de tonnerre, mais pas en région bruxelloise. Les maxima devraient atteindre les 17 degrés.

Les averses resteront d’actualité ce soir, sous une nébulosité variable à abondante. Des minima de 12 degrés sont attendus.

Le temps sera un brin meilleur ce mardi, avec des éclaircies et des passages nuageux parfois porteurs d’averses. Il fera 15 degrés.

La rédaction avec IRM – Photo : Belga Image

Lire aussi :

Partager l'article

20 octobre 2025 - 07h09
Modifié le 20 octobre 2025 - 07h09
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales