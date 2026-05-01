Météo : le troisième mois d’avril le plus sec depuis 35 ans

Le mois d’avril 2026 a été le troisième plus sec depuis 1991, signale l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatique mensuel vendredi. La station d’observation d’Uccle n’a enregistré que 9,1 mm de précipitations, contre une normale de 46,7 mm.

Il s’agit de la troisième quantité la plus faible pour la période de référence actuelle (1911-2020), derrière le mois d’avril 2007 (0 mm) et avril 1996 (6,0 mm). “En considérant l’ensemble de la série d’observation (mesures depuis 1833), 2026 se classe juste en dehors du top 5”, ajoute l’IRM.

Sur l’ensemble du territoire, les cumuls mensuels de précipitations ont partout été nettement inférieurs aux normales. C’est à la Côte que les précipitations ont été les plus faibles, avec environ 10% de la quantité normale, alors qu’elles ont été les plus importantes dans le Pays de Herve, où environ 40% de la quantité normale est tombée.

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Les températures ont été plutôt douces, avec une moyenne mensuelle de 11,7°C, légèrement au-dessus de la normale de 10,4°C. Il s’agit d’ailleurs du 15e mois consécutif où cette moyenne est supérieure à la normale, soit la plus longue série enregistrée.

Le soleil était également très présent, en ayant brillé 241 heures contre une moyenne habituelle de 171 heures et 16 minutes. Il s’agit ainsi du quatrième mois le plus ensoleillé de la période de référence actuelle.

Belga