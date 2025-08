Météo : le soleil prend progressivement le pouvoir

Le vent sera faible de direction variable, le long du littoral parfois modéré de nord-ouest.

Le temps sera calme avec de belles apparitions du soleil mercredi après-midi, malgré quelques voiles de nuages élevés et cumulus inoffensifs, selon les prévisions de l’IRM. Les températures atteindront 19 degrés en haute Ardenne et 24 degrés en Flandre ainsi que dans le centre du pays.

Ce soir, le ciel se dégagera mais des bancs de nuages de haute et de moyenne altitudes se feront un peu plus nombreux durant la nuit. Les minima varieront entre localement 8 degrés en Ardenne et 13 degrés dans de nombreuses régions. Jeudi, les éclaircies et les passages nuageux se partageront le ciel. Le temps restera généralement sec, mais une petite averse isolée n’est pas non plus exclue. Les maxima varieront entre 20 et 25 degrés.

Belga