Météo : le printemps s’installe pour la première semaine des vacances

Soleil, températures en hausse et légère brise. Le printemps s’installe doucement mais sûrement en Belgique en cette semaine de passage d’avril à mai.

Il fera chaud ce mardi avec des maxima entre 18 ou 19 degrés à la mer et en haute Ardenne, et jusqu’à 24 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré d’est à nord-est. À la Côte, il deviendra modéré de nord-nord-est.

Mercredi, dernière journée du mois d’avril, la Belgique profitera de nouveau d’une météo ensoleillée avec toutefois quelques voiles d’altitude. Le mercure grimpera encore un peu plus avec des maxima de 21 degrés à la mer ainsi qu’en Hautes-Fagnes et de 27 degrés en Campine.

Jeudi, fête du 1er mai, le temps sera chaud et ensoleillé avec un peu plus de voiles d’altitude l’après-midi. Les maxima oscilleront entre 22 degrés en Hautes-Fagnes et 27 degrés en plaine, sous un vent faible de sud. À la Côte, une brise de mer modérée de nord à nord-est s’établira l’après-midi.

Vendredi, la journée débutera sous le soleil mais des nuages pourront se former au fil des heures et éventuellement conduire à une averse orageuse. Les maxima seront compris entre 18 degrés à la mer et localement entre 26 degrés dans le centre du pays.

Belga