Météo : l’automne s’impose petit à petit

Le ciel sera encore très nuageux mardi, entre quelques précipitations, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les températures continueront par ailleurs à diminuer au fil de la semaine.

La journée débutera dans la grisaille, avec un risque de faibles précipitations. Il pourra encore pleuvoir dans le littoral, alors que le temps deviendra sec durant la matinée sur le reste du territoire. De nouvelles précipitations seront attendues en cours d’après-midi dans le sud-est du pays. Les températures seront comprises entre 12 et 17 degrés, sous un vent modéré de secteur nord-est.

Les précipitations seront de retour au sud du sillon Sambre-et-Meuse mardi soir, alors que le temps devrait rester sec et le ciel afficher des éclaircies dans le nord du pays.

Les minima iront de 5 à 11 degrés sous un vent modéré à parfois assez fort à la mer, de nord-est. Le ciel sera toujours nuageux mercredi sur la moitié du sud du pays, avec de la pluie et des averses.

Le temps sera plus changeant, mais plus souvent sec, en Flandre. Les maxima oscilleront de 10 à 16 degrés, sous un vent modéré de nord-est.

Les températures descendront entre 8 et 15 degrés jeudi, sous un ciel encore très nuageux, indique encore l’IRM.

