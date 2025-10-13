Passer la navigation
Météo: la semaine débute sous la grisaille

Nuages Météo Ciel gris - Belga Nicolas Maeterlinck

Un ciel gris va recouvrir la Belgique ce lundi, mais des éclaircies sont possibles cet après-midi.

Le temps sera gris avec des nuages bas, de la brume et du brouillard, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, lundi matin, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

En cours de journée, la visibilité s’améliorera, mais le ciel restera généralement très nuageux avec parfois quelques bruines. L’après-midi, quelques percées seront possibles. Les maxima s’échelonneront de 12 à 17°C, sous un vent faible à modéré de nord-est.

En soirée, quelques éclaircies pourront encore se produire, mais durant la nuit, les nuages bas reprendront le plus souvent le dessus avec à nouveau un risque de brume et de brouillard, surtout en haute Belgique. Les minima se situeront entre 6 et 13°C, sous un vent faible de nord à nord-est.

L’IRM signale par ailleurs que ces conditions météorologiques sont défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et chauffe-eau. Il appelle, par conséquent, la population à la prudence.

Belga – Photo : Belga Image

13 octobre 2025 - 06h52
Modifié le 13 octobre 2025 - 06h56
 

