Météo : la pluie arrive

Le weekend s’annonce plus lumineux et chaud.

Quelques nuages parsèmeront le ciel mardi après-midi, certains laissant échapper quelques gouttes mais ces averses locales devraient rester rares, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Le reste de la semaine s’annonce néanmoins mouillé.

Le thermomètre grimpera mardi après-midi à 13°C en Ardenne, 14°C en bord de mer et 17 ou 18°C ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré. Le temps ne devrait pas changer de disque mardi soir mais pendant la nuit, les nuages s’amoncelleront et la moitié est du pays se retrouvera sous la pluie. A l’ouest, le temps restera sec avec des éclaircies. Les températures minimales se situeront entre 6 et 9°C.

Mercredi sera jour de pluie. La Belgique restera mouillée jusqu’en soirée, où l’on pourra espérer un temps plus sec à partir de la frontière française. Il fera entre 10 et 15°C, sous un vent faible à parfois modéré.

La pluie demeurera jeudi, avec un ciel partiellement à souvent très nuageux et des périodes de pluie et d’averses. Il fera frais pour la saison : 10 à 14°C.

Les nuages resteront nombreux vendredi, avec quelques pluies résiduelles tandis que le weekend s’annonce plus lumineux et chaud, avec 19°C prévus samedi et 20°C dimanche.

