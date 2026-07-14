Météo : jusqu’à 32°C attendus à Bruxelles ce mardi

Un ciel bleu accueillera les lève-tôt mais aussi celles et ceux qui profitent de quelques jours de repos mardi. Les premiers espéreront travailler à l’abri de la chaleur, les seconds hésiteront entre le parasol et la mise au vert. Le mercure se maintiendra en effet au-dessus des 25°C. Il faudra peut-être troquer localement le parasol pour le parapluie.

La journée débutera sous un large ciel bleu, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Des nuages s’inviteront toutefois dans l’après-midi sur la moitié est du pays. Un orage isolé pourrait d’ailleurs arroser les terres le long des frontières allemande et luxembourgeoise en fin de journée.

Le thermomètre marquera jusqu’à 26°C au littoral, 28°C en haute Ardenne, 32°C sur le centre du pays et même 33°C en Lorraine belge. Un vent du nord apportera un brin de fraîcheur, particulièrement à la Côte.

L’orage passé (s’il en est), le ciel redeviendra serein en soirée et parsemé de petits moutons cotonneux. La nuit aussi sera paisible, tandis que le mercure se couchera entre 15°C en haute Ardenne et 20°C en Flandre.

La qualité de l’air sera “assez bonne” ce mardi, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Avec Belga – Photo : Belga