Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Météo: jusqu’à 30 degrés ce dimanche après-midi

Le mercure va grimper ce dimanche après-midi, jusqu’à 30 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Il fera moins chaud lundi, mais la semaine devrait tout de même débuter avec une température de 25 degrés.

Le soleil sera au rendez-vous dimanche après-midi. Les maxima seront compris entre 23 et 27 degrés en Haute Belgique et entre 28 et 30 degrés ailleurs, sous un vent modéré de sud-est.

En soirée, les nuages seront plus présents sur la moitié ouest du pays avant que la couverture ne s’étende sur l’ensemble du territoire pendant la nuit, avec un risque de faibles précipitations, surtout sur la moitié est. Il fera doux avec des températures minimales comprises entre 14 degrés dans les Polders et 19 degrés en Campine.

Météo du dimanche 7 septembre 2025

Lundi matin, de nombreux nuages seront encore présents dans la partie est du pays avec par endroits un peu de pluie. A l’ouest, le temps sera ensoleillé. Progressivement, des périodes nuageuses et des éclaircies se partageront le ciel sur l’ensemble du territoire. Le temps sera généralement sec. Les maxima oscilleront entre 19 ou 20 degrés à la mer et en Hautes Fagnes, et 25 degrés en Campine.

Belga – Photo : Belga Image

Lire aussi :

Partager l'article

07 septembre 2025 - 12h14
Modifié le 07 septembre 2025 - 12h14
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales