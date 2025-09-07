Météo: jusqu’à 30 degrés ce dimanche après-midi

Le mercure va grimper ce dimanche après-midi, jusqu’à 30 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Il fera moins chaud lundi, mais la semaine devrait tout de même débuter avec une température de 25 degrés.

Le soleil sera au rendez-vous dimanche après-midi. Les maxima seront compris entre 23 et 27 degrés en Haute Belgique et entre 28 et 30 degrés ailleurs, sous un vent modéré de sud-est.

En soirée, les nuages seront plus présents sur la moitié ouest du pays avant que la couverture ne s’étende sur l’ensemble du territoire pendant la nuit, avec un risque de faibles précipitations, surtout sur la moitié est. Il fera doux avec des températures minimales comprises entre 14 degrés dans les Polders et 19 degrés en Campine.

Lundi matin, de nombreux nuages seront encore présents dans la partie est du pays avec par endroits un peu de pluie. A l’ouest, le temps sera ensoleillé. Progressivement, des périodes nuageuses et des éclaircies se partageront le ciel sur l’ensemble du territoire. Le temps sera généralement sec. Les maxima oscilleront entre 19 ou 20 degrés à la mer et en Hautes Fagnes, et 25 degrés en Campine.

