Météo : il fera jusqu’à 22 degrés pour ce dimanche sans voiture

Ce dimanche, le temps restera doux avec du soleil mais à nouveau formation de nuages cumuliformes en cours de journée. Une petite averse isolée ne sera d’ailleurs pas exclue l’après- midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Les maxima varieront entre 17 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 22 degrés en Flandre. Le vent restera faible d’est à nord-est ou de directions variées.

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra généralement sec sur la plupart des régions sous un ciel partiellement nuageux. Toutefois, principalement sur l’ouest, un peu de pluie ou une averse restera possible. De la brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former par endroits. Les températures redescendront entre 4 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 10 et 14 degrés dans les autres régions.

Lundi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, par moments assez nombreux. Le temps devrait toutefois rester sec en beaucoup d’endroits. Le risque d’une averse en Ardenne et le long de la frontière française demeurera cependant. Les maxima se situeront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 20 degrés dans le centre du pays, sous un vent qui deviendra faible à modéré. Mardi et mercredi, le temps restera assez beau et les températures varieront peu. A partir de jeudi, il fera plus frais avec des périodes de précipitations.

