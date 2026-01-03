Météo : grésil et neige s’invitent pour le week-end

Les averses de neige, ou hivernales sur l’extrême ouest, prendront d’assaut le nord-est du pays samedi matin mais pourraient également faire quelques incursions ailleurs localement, selon les prévisions à l’aube de l’Institut royal météorologique. Durant l’après-midi, le temps deviendra instable depuis la mer du Nord et les Pays-Bas: on s’attend à des averses de grésil, de neige fondante et de neige sur l’ouest et de neige du centre à l’est. La neige pourrait surtout s’accumuler de l’est au centre. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu.

Côté températures, les maxima seront compris entre -4°C en Hautes-Fagnes et +3°C au littoral, sous un vent modéré ou assez fort dans l’ouest du pays avec des rafales atteignant 55 km/h et 65 km/h en bord de mer.

La neige étendra encore son blanc manteau en soirée et en première partie de nuit. En deuxième partie, le temps deviendra plus sec mais la nébulosité restera variable à abondante. De larges éclaircies seront toutefois possibles à partir du sud-ouest.

Les minima seront compris entre -6°C dans l’intérieur des terres et +2 degrés à la Côte. Durant la nuit, le risque de plaques de glaces localisées restera présent sur la plupart des régions du pays.