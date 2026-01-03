Météo : grésil et neige s’invitent pour le week-end
Le week-end s’annonce frais et nébuleux. Dès samedi matin, des averses (hivernales) se rappelleront au bon souvenir de celles et ceux qui ont la mémoire courte. Le soleil ne repointera le bout de son nez que dimanche.
Les averses de neige, ou hivernales sur l’extrême ouest, prendront d’assaut le nord-est du pays samedi matin mais pourraient également faire quelques incursions ailleurs localement, selon les prévisions à l’aube de l’Institut royal météorologique. Durant l’après-midi, le temps deviendra instable depuis la mer du Nord et les Pays-Bas: on s’attend à des averses de grésil, de neige fondante et de neige sur l’ouest et de neige du centre à l’est. La neige pourrait surtout s’accumuler de l’est au centre. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu.
Côté températures, les maxima seront compris entre -4°C en Hautes-Fagnes et +3°C au littoral, sous un vent modéré ou assez fort dans l’ouest du pays avec des rafales atteignant 55 km/h et 65 km/h en bord de mer.
La neige étendra encore son blanc manteau en soirée et en première partie de nuit. En deuxième partie, le temps deviendra plus sec mais la nébulosité restera variable à abondante. De larges éclaircies seront toutefois possibles à partir du sud-ouest.
Les minima seront compris entre -6°C dans l’intérieur des terres et +2 degrés à la Côte. Durant la nuit, le risque de plaques de glaces localisées restera présent sur la plupart des régions du pays.
La Belgique en code jaune pour le verglas jusqu’à dimanche midi
L’Institut météorologique a émis une alerte jaune aux conditions glissantes pour l’ensemble de la Belgique à l’exception de la Côte. La vigilance est de mise sur les routes tout le samedi et jusqu’à dimanche midi.
L’IRM prévoit un épisode hivernal prolongé dont la dernière vague ne se retirera que dimanche à la mi-journée par le nord. Le caractère instable de la masse d’air induira de grandes différences d’un endroit à l’autre en ce qui concerne les quantités de précipitations. Des chutes de neige pourront localement entraîner la formation d’une couche de plusieurs centimètres (1 à 5 cm ou très localement plus) sans distinction de provinces.
La Flandre sera tout de même un peu plus concernée, avec des précipitations plus régulières dans les provinces d’Anvers, de Flandre Orientale et de Limbourg où plus de 10 cm sont attendus notamment dans le nord de ces provinces.
Il y aura un risque de plaques de glace localisées, pratiquement sur l’ensemble du territoire sauf au littoral. Dans l’est du pays (provinces du Limbourg, de Liège, de Namur et du Luxembourg), ce risque persistera tout au long de la journée. Ailleurs, il sera présent uniquement ce matin et durant la nuit prochaine.
