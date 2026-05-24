Météo estivale : des files se forment à la gare de Bruxelles-Midi pour partir à la Côte

Face aux 30 degrés de la capitale, de nombreux Bruxellois ont décidé de passer leur dimanche à la Côte : l’affluence à la gare du Midi en témoigne.

La SNCB avait anticipé en prévoyant davantage de trains ce long week-end des 23, 24 et 25 mai. 24 trains supplémentaires par jour ont été mis en service vers la côte, soit 12 à l’aller et 12 au retour.

Selon Bruzz, des files d’attente se sont formées pour accéder aux quais. “Il y a eu de nombreux voyageurs vers la Côte ce matin, entre autres depuis Bruxelles. Les trains supplémentaires sont donc nécessaires et la situation est bien sous contrôle, tout comme ce fut le cas hier“, communique à BX1 le porte-parole Vincent Bayer.

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Du personnel de sécurité Securail et des stewards ont été mobilisés dans les grandes gares pour répartir les voyageurs entre les différents trains.

La SNCB recommande d’éviter les heures de pointe, à savoir les arrivées à la côte entre 11h et 14h et les départs de la côte entre 17h et 20h.

BX1