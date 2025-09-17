Passer la navigation
Météo : des nuages et quelques pluies avant le retour du soleil jeudi

Ce mercredi, un ciel très nuageux et quelques faibles pluies couvriront le pays, avec jusqu’à 20 °C.

Un ciel très nuageux va recouvrir le pays et sa capitale ce mercredi avec des périodes de faibles pluies. Si des éclaircies plus larges sont attendues sur le sud-est du pays cet après-midi, ce ne sera pas le cas de Bruxelles, qui se contentera d’un temps couvert mais sec et jusqu’à 20 degrés.

Le temps restera sec ce soir avec un ciel de moins en moins nuageux et des minima de 15 degrés.

Nous nous réveillerons ce jeudi avec un temps ensoleillé et sec. Malgré quelques nuages, la température remontera jusqu’à 23 degrés.

M.D. avec IRM – Photo : Belga Image

17 septembre 2025 - 07h21
Modifié le 17 septembre 2025 - 07h21
 

