Météo : des éclaircies attendues cet après-midi à Bruxelles

À Bruxelles, l’IRM prévoit ce dimanche un temps généralement sec avec quelques éclaircies et un maximum de 12°C.

La nébulosité sera variable dimanche avec la possibilité de quelques ondées locales, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Plus tard dans la journée, des éclaircies et un temps généralement sec gagneront le territoire depuis l’est. Le risque de faibles précipitations se maintiendra toutefois sur l’ouest du pays. Le temps devrait rester sec dans la capitale.

Les maxima, doux, seront compris entre 9 et 13 degrés. A Bruxelles, des maxima de 12 degrés sont attendus Le vent deviendra faible à modéré de sud-est.

Dimanche soir et dans la nuit, le temps deviendra généralement sec partout avec des éclaircies voilées par des nuages élevés ou moyens. Les minima seront compris entre 0 degré sur les hauteurs de L’Ardenne et 5 degrés sur l’ouest du territoire. Le vent sera faible à modéré d’est à sud-est.

