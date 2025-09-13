Passer la navigation
Météo: des averses fréquentes à prévoir ce week-end

Pluie bruxelles

L’atmosphère sera très instable samedi et des averses parfois fortes et orageuses traverseront régulièrement le pays, surtout dans l’après-midi, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Dimanche soir, rebelote.

Le temps sera assez frais samedi avec des maxima de 14 à 19°C. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest et le long du littoral, parfois fort. Les rafales atteindront 60 km/h.

Samedi soir, les averses se feront graduellement moins nombreuses et les éclaircies s’élargiront. La nuit prochaine, le temps redeviendra généralement sec avec de larges éclaircies. Des bancs de nuages bas se formeront toutefois au sud de la Sambre et de la Meuse. Les minima se situeront entre 7 et 12°C dans la région côtière. Le vent de sud-ouest redeviendra généralement modéré.

Dimanche, le temps sera sec durant une grande partie de la journée, puis une nouvelle zone de pluie envahira notre pays en soirée et la nuit suivante. Les maxima seront compris entre 15 et 19°C.

Belga – Photo : Belga Image

13 septembre 2025 - 11h30
Modifié le 13 septembre 2025 - 11h30
 

