Météo : de la grisaille et de la pluie ce dimanche

Un dimanche à rester chez soi : “un système dépressionnaire circulant des îles Britanniques vers le Danemark maintiendra un front ondulant sur notre territoire jusqu’à lundi“, annonce l’Institut Royal Météorologique.

Ce dimanche, il ne faudra pas s’attendre à du soleil. Les nuages recouvrent le ciel tout au long de la journée, avec de faibles pluies en matinée et des averses possibles en après-midi. Côté température, elle atteindra, cet après-midi, les 21 degrés à Bruxelles.

Pour ce soir et cette nuit, l’IRM annonce qu'”une perturbation ondulante plus active atteindra notre pays depuis la France“. Ce sera la cause de pluie parfois soutenues et quelques coups de tonnerre sur l’ouest et le centre du pays. Les minima seront de 18 degrés cette nuit.

En raison de ces prévisions, le SPF Intérieur active donc temporairement le numéro 1722, indique-t-il dimanche à la mi-journée. “En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels vous avez besoin de l’assistance des pompiers, vous pouvez introduire une demande via l’e-guichet www.1722.be ou appeler le 1722. Appelez uniquement le 112 dans des situations où une vie est en danger“, souligne-t-il.

Le lendemain, le temps ne va pas s’améliorer : le ciel sera gris avec de la pluie par moments sur la plupart des régions. Les maxima seront de 22 degrés dans la capitale ce lundi.

Mardi encore : un ciel changeant avec quelques averses et un temps frais avec des maxima de 15 à 20 degrés.

La rédaction avec IRM et Belga – Photo : Belga Image