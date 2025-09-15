Passer la navigation
Météo : ciel changeant, averses et vent pour la journée de lundi

La zone d’averses qui quittera le territoire par le sud- est lundi matin sera suivie d’un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux à l’origine de quelques averses, d’abord surtout sur le nord- ouest du pays puis, l’après- midi, graduellement aussi sur les autres régions, prévoit l’IRM.

Le vent de sud- ouest sera soutenu. D’abord modéré à assez fort dans les terres, il y deviendra rapidement assez fort avec des rafales le plus souvent entre 60 et 70 km/ h sur la moitié sud- est du pays mais plutôt entre 70 et 80 km/ h sur le nord- ouest du territoire (voire très localement plus).

A la côte, le vent sera fort à très fort avec des rafales de 80 à 85 km/ h.  Les maxima se situeront entre 15 ou 16 degrés en Hautes- Fagnes et 19 ou 20 degrés en plaine. Lundi soir et durant la nuit, le ciel restera changeant avec toujours un risque de quelques averses. Les minima seront compris entre 9 et 12 degrés en Ardenne et entre 12 et 15 degrés ailleurs. Le vent restera fort à très fort de secteur ouest à sud-ouest au littoral, et généralement assez fort de secteur sud- ouest dans les terres. Les rafales atteindront encore des valeurs autour de 75 ou 80 km/ h en bord de mer, et de 50 ou 60 km/ h dans l’intérieur du pays.

Belga

15 septembre 2025 - 06h37
Modifié le 15 septembre 2025 - 06h37
 

