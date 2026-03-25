Météo : averses intenses et orages attendus

Après un soleil généreux puis plus timide ces derniers jours, c’est le retour de l’instabilité. Neige, parfois mouillée, vent et grésil composeront le cocktail de ce mercredi. Les averses pourront être intenses et accompagnées d’orage. En Ardenne, selon l’intensité, les précipitations pourront même tomber sous forme de neige (mouillée).

Il faudra donc composer avec un temps non seulement changeant, mais aussi plus frais, prévient l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Les maxima ne dépasseront plus les 3°C en Hautes Fagnes et les 9°C en plaine, sous un vent modéré à assez fort dans l’intérieur du pays. À la mer, il sera fort à très fort, avec des rafales pouvant atteindre 55 à 75 km/h.

La soirée et la nuit ne feront pas exception, bousculées par des averses à caractère hivernal. En Ardenne, la neige pourra s’accumuler au-dessus de 300 mètres d’altitude. Plus bas, de la neige (mouillée) pourrait également tenir au sol en cas d’averse soutenue. Le risque d’orage sera toujours présent. À la Côte, un vent assez fort persistera, poussant des pointes jusqu’à 65 km/h. Il se montrera plus modéré – voire faible après une averse – à l’intérieur des terres. Le mercure se figera de -2°C sur les hauteurs de l’Ardenne à +4°C au littoral.