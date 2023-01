Météo : attention à vos parapluies, ce mercredi s’annonce pluvieux et venteux

Les rafales pourront atteindre jusqu’à 80 km/h durant la journée.

La journée de mercredi s’annonce grise et venteuse avec de fréquents passages pluvieux, indique l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Le vent de sud-ouest sera assez fort dans les terres et fort au littoral avec des rafales souvent comprises entre 60 et 70 km/h. En fin d’après-midi, elles pourront temporairement atteindre 70 à 80 km/h sur l’ouest et le centre au passage d’un front froid.

Il fera très doux avec des maxima de 8 ou 9°C en haute Ardenne à 12°C en Région bruxelloise et jusqu’à 13°C en Flandre.

Des pluies parfois modérées arroseront encore la moitié sud du pays dans le courant de la soirée, avant qu’un temps plus sec réapparaisse à partir du littoral. Des éclaircies, plus larges sur la partie nord-ouest, se développeront alors. Un peu de bruine restera toutefois possible en haute Belgique.

La nuit sera douce avec des minima de 6 à 9°C mais un vent toujours fort.

Jusqu’à 10°C jeudi

Jeudi matin, quelques éclaircies concerneront l’ouest du pays. Les nuages bas recouvriront la plupart des autres régions avec parfois un peu de bruine au sud du sillon Sambre et Meuse. L’après-midi, une nouvelle zone de pluie, peu active, envahira notre pays à partir de l’ouest. Le temps sera doux avec des maxima de 7°C en haute Ardenne à 10°C dans la capitale. Le vent sera généralement modéré.

► Retrouvez les prévisions météo de ce mercredi et des prochains jours dans L’Air du Temps, tous les jours sur BX1 et en replay sur notre site

Avec Belga – Photo : illustration Belga/Thierry Roge