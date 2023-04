Météo : alternance d’averses et d’éclaircies sous des températures fraîches

Ce matin, le ciel sera souvent nuageux avec encore quelques averses résiduelles. Assez vite, davantage des éclaircies feront leur apparition sur la partie nord du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

En cours de journée, les nuages bourgeonneront et pourront par endroits atteindre le stade d’averse. Le temps sera frais avec des températures qui ne dépasseront pas les 10°C. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest.

Cette nuit, le ciel se dégagera et le vent deviendra faible de direction variable. Ces conditions seront propices à un fort refroidissement nocturne qui se traduira par des minima autour de 0°C. Le gel au sol sera généralisé. Plus tard dans la nuit, les nuages élevés deviendront plus nombreux depuis la frontière française.

Quant à la qualité de l’air à Bruxelles, elle sera “bonne” ce mardi et deviendra “très médiocre” mercredi avant redevenir médiocre jeudi, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

Ma. Ar. avec Belga – Photo : Belga