Météo : 20 degrés au programme de ce samedi

La journée de samedi débutera sous le soleil. En cours de journée, des nuages cumuliformes se formeront et la nébulosité deviendra plus variable. Le mercure montera jusqu’à 22 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Le temps restera généralement sec même si une petite averse isolée n’est pas exclue en cours d’après-midi en Ardenne. Les maxima varieront entre 17 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et 22 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de nord-est, l’après-midi parfois assez fort en bord de mer. La nuit prochaine, le ciel redeviendra peu à partiellement nuageux et un peu de brume ou de brouillard pourra se former très localement. Les minima varieront entre 7 et 9 degrés en Ardenne et entre 10 et 12 degrés dans les autres régions. Le vent de nord à nord-est faiblira dans l’intérieur du pays, mais restera modéré en bord de mer.

Belga