Métamorphose de la place du Sablon : des places de parking sont menacées, les commerçants sont inquiets

La Ville de Bruxelles souhaite réaménager la place du Sablon et voudrait la suppression de nombreuses places de parking. De quoi inquiéter les commerçants, qui craignent une baisse importante de leur clientèle.

Les voitures stationnées font partie du paysage de la place du Sablon. Cela pourrait changer à l’avenir, car la Ville de Bruxelles souhaite verduriser l’endroit et mettre en avant son patrimoine. Cela signifie la suppression de plusieurs places de parking. Certains commerçants du coin ne cachent pas leur inquiétude. Ils redoutent une baisse de leur clientèle.

“C’est un gain de temps. Ils sont parqués juste à côté, ils viennent, font un peu de shopping, vont au restaurant… S’il n’y a plus de place de parking, les gens vont moins ou ne plus venir. On a peur de ça“, se préoccupe Alexandra Kosa, manageuse d’une bijouterie.

Jean-Charles Harzé, fleuriste installé sur la place depuis plus de 15 ans, s’inquiète aussi : “La clientèle du Sablon n’a pas vingt ans. Ce sont des gens qui ont un certain âge, qui se déplacent plus difficilement. C’est une clientèle aisée, bien souvent. On n’a pas envie de se promener avec certains achats pendant des kilomètres“, fait remarquer le fleuriste, qui est aussi le président de l’association des commerçants du Sablon.

La commune est formelle, elle ne renoncera pas à la suppression du parking central. Anaïs Maes, l’échevine de l’Espace public, rassure : rien n’est encore fait et rien ne se fera sans l’avis des commerçants. “Le stationnement au centre de la place va être remis en question, non pas parce qu’on est contre le stationnement, mais parce que si on veut vraiment préserver l’aspect patrimonial et valoriser cette place iconique et la rendre plus attrayante pour les clients et les utilisateurs, il faudra repenser ce périmètre central. On ne le fera jamais sans se concerter avec les commerçants“, assure-t-elle.

Le processus de concertation débutera prochainement.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Charles Carpreau