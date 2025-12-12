Passer la navigation
Coup d’envoi pour le réaménagement de la place du Sablon

Le feu vert a été donné pour le réalisation d’un ambitieux projet de réaménagement de la place du Sablon annonce Anaïs Maes, Echevine en charge de l’Urbanisme et de l’Espace public à la ville de Bruxelles.

L’objectif : “renforcer la qualité, le confort et l’identité de cet espace central, afin d’en faire une véritable place urbaine accueillante et vivante.”

 

Le Sablon doit devenir un espace où habitants et visiteurs se croisent, se rencontrent et vivent pleinement le centre-ville. Nous voulons un lieu où l’art, la convivialité, la mobilité douce et la nature se complètent harmonieusement, dans le respect de l’âme du quartier.”

Plusieurs études ainsi qu’un concours de conception sera organisé dans les mois qui suivent.

