Menace d’attentat contre le procureur du Roi de Bruxelles: 18 perquisitions et huit arrestations ce matin

Huit personnes ont été privées de liberté.

Ce mardi matin, 18 perquisitions ont été menées, principalement à Bruxelles mais aussi à Louvain, par la police judiciaire fédérale. Au mois de juillet, le parquet fédéral a été informé par la police judiciaire fédérale de Bruxelles d’un complot visant à commettre un attentat contre la personne du procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil. Les suspects principaux auraient un passé judiciaire lié au trafic de drogue organisé. Ils seraient actifs au sein du milieu criminel albanais.

“8 personnes ont été privées de liberté et sont actuellement auditionnées. Après les auditions, le juge d’instruction décidera si elles resteront en détention préventive“, explique le parquet.

Ces perquisitions et arrestations font suite à une enquête approfondie de toutes les informations. “D’importantes ressources humaines de la police fédérale ont été mobilisées pendant plusieurs mois à cette fin. Au parquet fédéral également, plusieurs magistrats ont été chargés du suivi de cette enquête“.

Malgré tout, le parquet précise qu’il n’est pas encore possible de confirmer ou infirmer ce complot. L’enquête se poursuit.

La rédaction – Photo : Belga Image